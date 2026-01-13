Zidane, la grosse erreur du Real Madrid ?

La rédaction

Au Real Madrid, Xabi Alonso n'a pas fait long feu. D'un commun accord si l'on se fie à la communication officielle du club à ce sujet, l'entraîneur et les dirigeants ont mis un terme à leur collaboration initiée en juin 2025 ce lundi. Et alors que des noms tels que Jürgen Klopp et Zinedine Zidane aient circulé dans la presse, c'est finalement Alvaro Arbeloa qui a pris les rênes de l'effectif. Un bon choix ? C'est notre sondage du jour !

Un peu plus de six mois, et puis s'en va. Xabi Alonso aura seulement mis un terme à la série de défaites contre le FC Barcelone pendant son passage expéditif sur le banc de touche du Real Madrid entre juin 2025 et ce lundi 12 janvier, date de l'officialisation de son départ d'un commun accord comme on peut le lire dans le communiqué sur le site internet du club madrilène. « Le Real Madrid C. F. annonce que, d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première ».

«Il est une légende du club» Dans les lignes rédigées par le service communication du Real Madrid, on peut clairement lire une admiration toujours intacte du géant madrilène pour son ancien milieu de terrain et à présent ex-coach. « Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporters du Real Madrid, car il est une légende du club et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison ». Cependant, le divorce a été prononcé. Et force est de constater que le président Florentino Pérez n'a pas mis longtemps a trouvé chaussure à son pied pour la succession d'Alonso sur le banc de touche de l'équipe première.