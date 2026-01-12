Karim Benzema : Le retour avec son ex est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, Karim Benzema quittait le Real Madrid pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al-Ittihad. Un transfert qui a mis fin à une belle aventure de 14 saisons avec la Casa Blanca. Mais voilà qu'entre Benzema et le Real Madrid, l'histoire n'est pas totalement terminée puisque la flamme va prochainement se raviver. Explications.

De 2009 à 2023, Karim Benzema a écrit les plus belles pages de son histoire avec le Real Madrid. Remportant plusieurs fois la Ligue des Champions ou bien le Ballon d'Or, le Français a ensuite décidé de céder aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Le voilà aujourd'hui à Al-Ittihad. A 38 ans, Benzema est donc toujours en activité, mais bien évidemment que la fin de carrière se rapproche.

Benzema futur ambassadeur du Real Madrid ! D'ailleurs, une fois que Karim Benzema aura décidé de raccrocher les crampons, son histoire repassera par le Real Madrid. C'est le journaliste Jorge Picon qui a fait ses révélations. En effet, sur X, le journaliste espagnol a confié : « Karim Benzema a les portes du Real Madrid grandes ouvertes. A tel point qu'il a déjà accepté un poste d'ambassadeur une fois sa carrière de joueur terminée ».