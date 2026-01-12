Kylian Mbappé confirme la rupture... sur Instagram !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé va devoir tisser de nouveaux liens avec un autre entraîneur au Real Madrid. Alors que Xabi Alonso avait pris ses quartiers à Valdebebas en fin de saison dernière, l'Espagnol a quitté d'un commun accord avec les décideurs du club, le Real Madrid lundi en fin de journée. Sur Instagram, Mbappé a interpellé Alonso.

« Le Real Madrid C. F. annonce que, d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première ». Ce lundi, en début de soirée, le Real Madrid publiait un communiqué par le biais duquel sa rupture avec Xabi Alonso était annoncée.

« Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporters du Real Madrid» Xabi Alonso n'aura tenu que six mois sur le banc de touche du Real Madrid. L'ex-milieu de terrain du club qui a pris part à l'épopée merengue en Ligue des champions pour La Decima en 2014 a décidé d'un commun accord d'arrêter les frais avec la Casa Blanca. Pas de séparation douloureuse entre les deux parties si l'on se fie au reste du communiqué de son départ avec des propos chaleureux à son égard. « Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporters du Real Madrid, car il est une légende du club et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison ».