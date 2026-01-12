Kylian Mbappé : C'est terminé au Real Madrid, son ex ne viendra pas !

Pendant près de 10 ans, Zinedine Zidane a offert son temps et son talent au Real Madrid tant comme joueur qu'entraîneur. Annoncé sur la sellette depuis plusieurs semaines, Xabi Alonso pouvait être remplacé par le champion du monde français à la Casa Blanca, mais il n'en a rien été. Après l'annonce du départ d'Alonso, c'est un autre ancien joueur du Real Madrid qui a hérité de l'équipe première.
En ce lendemain de défaite amère face au rival historique en finale de Supercoupe d'Espagne (2-3 contre le FC Barcelone), le Real Madrid a fait le choix d'arrêter les frais. Au bout d'une moitié de saison seulement, Xabi Alonso et le Real Madrid, d'une décision commune, ont mis un terme à leur collaboration entamée en juin dernier avant la Coupe du monde des clubs.
«Le Real Madrid C. F. annonce qu'Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur de l'équipe première»
C'est en effet ce qu'un premier communiqué du Real Madrid publié ce lundi soir fait savoir. Le club merengue n'a pas perdu de temps. Les médias n'ont pas eu le temps de spéculer sur l'identité du successeur de Xabi Alonso à la tête de l'équipe madrilène. Ce sera Alvaro Arbeloa. « Le Real Madrid C. F. annonce qu'Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur de l'équipe première ».
Pas de retour de Zidane
Dans la suite du communiqué du Real Madrid, on peut y lire le parcours de l'ancien latéral droit de la Casa Blanca au sein des équipes de jeunes de l'institution merengue. « Álvaro Arbeloa était l'entraîneur du Castilla depuis juin 2025 et a mené toute sa carrière d'entraîneur dans le centre de formation du Real Madrid depuis 2020. Il a dirigé l'équipe Infantile A lors de la saison 2020-2021, remportant le championnat, l'équipe Cadette A lors de la saison 2021-2022 et l'équipe Juvénile A de 2022 à 2025 ». Et alors qu'il fut question d'une éventuelle nomination de Zinedine Zidane jusqu'à la fin de la saison avant son départ pour l'équipe de France, il n'en a rien été. Zizou ne retrouvera donc pas son ex.