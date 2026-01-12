Kylian Mbappé : C'est terminé au Real Madrid, son ex ne viendra pas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant près de 10 ans, Zinedine Zidane a offert son temps et son talent au Real Madrid tant comme joueur qu'entraîneur. Annoncé sur la sellette depuis plusieurs semaines, Xabi Alonso pouvait être remplacé par le champion du monde français à la Casa Blanca, mais il n'en a rien été. Après l'annonce du départ d'Alonso, c'est un autre ancien joueur du Real Madrid qui a hérité de l'équipe première.

En ce lendemain de défaite amère face au rival historique en finale de Supercoupe d'Espagne (2-3 contre le FC Barcelone), le Real Madrid a fait le choix d'arrêter les frais. Au bout d'une moitié de saison seulement, Xabi Alonso et le Real Madrid, d'une décision commune, ont mis un terme à leur collaboration entamée en juin dernier avant la Coupe du monde des clubs.

«Le Real Madrid C. F. annonce qu'Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur de l'équipe première» C'est en effet ce qu'un premier communiqué du Real Madrid publié ce lundi soir fait savoir. Le club merengue n'a pas perdu de temps. Les médias n'ont pas eu le temps de spéculer sur l'identité du successeur de Xabi Alonso à la tête de l'équipe madrilène. Ce sera Alvaro Arbeloa. « Le Real Madrid C. F. annonce qu'Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur de l'équipe première ».