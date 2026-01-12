Mbappé - La séparation annoncée : Jackpot pour Benzema ?

Alexis Brunet

Petit à petit, l'hypothèse d’un départ de Vinicius du Real Madrid prend de l’ampleur. L’attaquant est notamment annoncé du côté de l’Arabie saoudite et plus précisément d’Al-Ittihad, le club de Karim Benzema. Si le Brésilien venait à quitter Kylian Mbappé et compagnie, cela serait pour le plus grand plaisir de Fabinho, milieu de terrain de la formation saoudienne.

Cette saison, Kylian Mbappé est assurément la star offensive du Real Madrid. Un statut qui ne souffre d’aucune contestation, mais qui a donc relégué Vinicius dans la hiérarchie. Le Brésilien n’est plus le joueur phare du club espagnol et cela pourrait le pousser à s’en aller.

Direction l’Arabie saoudite pour Vinicius ? À 25 ans, Vinicius pourrait donc quitter le Real Madrid et même l’Europe. Depuis un moment déjà, le Brésilien est dans les petits papiers de l’Arabie saoudite, qui voudrait en faire sa nouvelle tête d’affiche. Le pays du Golfe aurait les moyens de payer un tel transfert, mais surtout d’offrir un salaire démentiel à l’ancien joueur de Flamengo.