Séparation avec Kylian Mbappé : Coup de foudre en France, cette célébrité n'en revient pas !

Amadou Diawara

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid, Endrick a accepté de rejoindre l'OL. Prêté jusqu'à la fin de la saison à Lyon, le buteur brésilien a joué son premier match sous les couleurs rhodaniennes ce dimanche. Buteur face au LOSC, Endrick a fait part de son immense bonheur d'avoir signé à l'OL.

Lors de la première partie de saison, Endrick n'était que le troisième avant-centre du Real Madrid dans la hiérarchie de Xabi Alonso, derrière Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. Pour emmagasiner davantage de temps de jeu, le crack de 19 ans a décidé de répondre à l'appel de l'OL. Prêté jusqu'au 30 juin, Endrick a fait ses débuts sous les couleurs lyonnaises ce dimanche. Titularisé face au LOSC en 16ème de finale de la Coupe de France, l'attaquant brésilien a permis à l'OL de s'imposer, ayant inscrit le but de la victoire (2-1). Interrogé au micro de BeIN SPORTS après le coup de sifflet final de la rencontre, Endrick s'est totalement enflammé.

«C’est très bien, bien mieux que ce que j’imaginais» « Je suis très heureux, c’était mon premier match. Le plus important était cette qualification. C’était un match difficile, on savait que c’était un adversaire coriace. Je remercie Dieu pour les opportunités d’avoir pu marquer. Je suis très heureux d’être de retour sur le terrain et de retrouver le sourire. C’est très bien, bien mieux que ce que j’imaginais. Je peux plaisanter avec toute l’équipe, je me suis bien rapproché de tout le monde, je parle espagnol et anglais. Je me sens comme à la maison, je suis très heureux, je remercie le staff, c’est vraiment bien, je remercie tout le monde », s'est réjoui Endrick, avant d'en rajouter une couche.