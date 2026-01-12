Mercato - PSG : Transfert d’un buteur, son clan vend la mèche !

Alexis Brunet

Avec 10 réalisations depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos est le meilleur buteur du PSG. Une belle performance pour le Portugais qui n’est pas souvent titulaire avec le club de la capitale. Des statistiques qui pourraient pousser le buteur à aller voir ailleurs lors du mercato, mais ce n’est pas ce que ce dernier souhaite à en croire son clan.

Lors du Trophée des champions, l’OM se croyait à l’abri. Devant au score, les Marseillais pensaient enfin remporter un titre mais c’était sans compter sur Gonçalo Ramos. Le Portugais, entré quelques minutes auparavant, a douché les espoirs du club phocéen à la dernière seconde en égalisant sur une passe décisive de Bradley Barcola. Les deux équipes ont donc dû se départager aux tirs au but et c’est le PSG qui l’a emporté grâce à un grand Lucas Chevalier.

Ramos brille en fin de match Petit à petit, le fait de marquer à la dernière minute est devenu la marque de fabrique de Gonçalo Ramos. Ce dernier en a fait sa spécialité et il a plus d’une fois sauvé le PSG grâce à ses réalisations. Luis Enrique ne l’aligne pas souvent comme titulaire car il préfère le faire entrer en fin de match, mais malgré un temps de jeu réduit, le Portugais a déjà inscrit 10 buts cette saison, ce qui fait de lui le meilleur buteur parisien.