Zidane : L’annonce pleine d’émotion sur Instagram !

Amadou Diawara

Dans la matinée de ce lundi 12 janvier, Rolland Courbis est décédé, et ce, à l'âge de 72 ans. Entrainé par le défunt lors de ses débuts chez les Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane a fait part de son immense tristesse après avoir appris la nouvelle.

Zinedine Zidane est en deuil. En effet, Rolland Courbis nous a quittés ce lundi 12 janvier, et ce, à l'âge de 72 ans. Pour rappel, l'ancien pensionnaire de l'OM (en tant que joueur et entraineur) et Zinedine Zidane sont arrivés à la même période aux Girondins de Bordeaux. C'était au mois de juillet 1992. Zinedine Zidane a été le protégé de Rolland Courbis pendant deux saisons.

Décès de Rolland Courbis : La réaction de Zinedine Zidane Sur son compte Instagram, Zinedine Zidane a réagi à la disparition de Rolland Courbis. Surnommé Zizou par le défunt, le Ballon d'Or 98 est bouleversé par l'annonce de son décès.