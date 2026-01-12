Zidane et sa nouvelle histoire d’amour, «c’est tellement fort»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 1994, Zinedine Zidane démarrait une toute nouvelle histoire d'amour avec l'équipe de France à l'occasion de sa première sélection, et il en garde un souvenir particulièrement ému. L'ancien entraîneur du Real Madrid s'était confié sur le début de sa love story avec les Bleus dans une interview en 2022.

Joueur légendaire de l'équipe de France avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000, Zinedine Zidane avait découvert les Bleus un soir d'août 1994 contre la République tchèque (2-2, en amical). Entré en cours de match, il avait tout de suite marqué les esprits en inscrivant un doublé, et sa nouvelle histoire d'amour sous le maillot tricolore avait donc démarré de la plus belle des manière. En juin 2022, dans les colonnes de L'EQUIPE, Zidane se livrait sans détour sur sa magnifique histoire avec l'équipe de France.

« C’est tellement fort, puissant » « Quand on te donne le maillot de l’équipe de France, c’est particulier. Mes premières sélections étaient particulières. Il y avait des joueurs incroyables comme (Éric) Cantona, (David) Ginola ou (Laurent) Blanc. Quand tu goûtes aux Bleus, c’est magnifique. C’est tellement fort, puissant. Les émotions en équipe de France, on préfère les vivre que les raconter. L’équipe de France, c’est tout, tout là-haut pour moi », confiait Zinedine Zidane, qui se remémorai en détail sa toute première apparition avec les Bleus.