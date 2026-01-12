Kylian Mbappé : Humiliation en public, la réponse fracassante !

Amadou Diawara

Ce dimanche, le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Malgré la coutume, Kylian Mbappé aurait empêché ses coéquipiers de faire une haie d'honneur pour féliciter les joueurs du Barça. Lors des festivités, Fermin Lopez s'est vengé à sa manière, s'en prenant aux supporters merengue présents au stade Roi-Abdallah de Djeddah.

Le premier Clasico de l'année a eu lieu ce dimanche au stade Roi-Abdallah de Djeddah. En effet, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont disputés la finale de la Supercoupe d'Europe. Et les Blaugrana ont remporté le titre, grâce à leur victoire 3-2.

Real : Mbappé a annulé l'hommage au Barça ? D'après Alfredo Martínez, journaliste de la Onda Cero, Kylian Mbappé aurait empêché ses coéquipiers de faire une haie d'honneur pour féliciter les joueurs du FC Barcelone. Pourtant, la bande à Lamine Yamal a rendu hommage aux pensionnaires du Real Madrid lorsqu'ils aillaient chercher leurs médailles. Quelques instants plus tard, Fermin Lopez s'est vengé avec un autre acte antisportif.