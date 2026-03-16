Cyclisme - Mercato : Décathlon CMA-CGM n'a pas peur d'UAE Team Emirates pour Paul Seixas

Alors qu'il est en train de s'imposer comme le plus grand rival de Pogacar dans les prochaines années, et ce alors qu'il n'est âgé que de 19 ans, Paul Seixas suscite logiquement de grandes convoitises, lui dont le contrat avec Décathlon-CMA CGM se termine au terme de l'année 2027. Mais l'équipe tricolore affirme sa sérénité quant à sa capacité à résister à l'offensive en préparation de l'équipe UAE Team Emirates...
A la faveur de son éclosion exceptionnelle en ce début de saison, venant confirmer le potentiel XXL qu'on lui prédit depuis plusieurs années, Paul Seixas est en train de s'imposer comme le futur rival numéro un de Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France et d'ailleurs, et ce alors qu'il n'est âgé que de 19 ans et que son plafond est encore très loin d'avoir été atteint.
« Il serait anormal que les autres équipes ne soient pas intéressées par Paul »
Conscient de cette situation, l'équipe UAE Team Emirates se penche aujourd'hui de près sur la situation du jeune talent français, qui est sous contrat avec Décathlon-CMA CGM jusqu'à la fin de l'année 2027. Le média flamand Het Laatste Nieuws a ainsi révélé la semaine dernière que la formation de Pogacar avait déjà lancé des approches pour le convaincre de signer à partir de 2028. Un mouvement qui visiblement n'étonne ni n'effraie Dominique Serieys, le patron de l'équipe tricolore.
« Concernant les aspects contractuels, nous serons au rendez-vous... »
Ce dernier a en effet exprimé sa sérénité quant à la capacité de l'équipe à résister à l'offensive d'UAE Team Emirates et de convaincre Seixas de s'engager sur la durée, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Il est normal que ces spéculations existent. Il serait anormal que les autres équipes ne soient pas intéressées par Paul. Je m'intéresse également à d'autres coureurs. C'est le jeu du sport. Nous sommes convaincus de pouvoir offrir à Paul les moyens de gagner. Ensuite, concernant les aspects contractuels, nous serons là. Car aujourd'hui, nous avons un actionnaire solide et des partenaires de renom : Decathlon et CMA CGM. Pour le reste, nous maintenons notre plan pour la suite de la saison, avec le Tour du Pays basque, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Nous déciderons, en fonction de l'analyse de ces courses, si Paul participera au Tour de France, à la Vuelta a España, qui reste une option, ou s'il ne fera aucun Grand Tour cette année. Nous verrons d'abord s'il le souhaite, puis nous analyserons les différents paramètres physiologiques et de récupération, sa capacité à tenir trois semaines, à absorber la pression d'un Grand Tour et le soutien que nous pouvons lui apporter ».