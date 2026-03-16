Cyclisme - Mercato : Décathlon CMA-CGM n'a pas peur d'UAE Team Emirates pour Paul Seixas

Alexandre Higounet

Alors qu'il est en train de s'imposer comme le plus grand rival de Pogacar dans les prochaines années, et ce alors qu'il n'est âgé que de 19 ans, Paul Seixas suscite logiquement de grandes convoitises, lui dont le contrat avec Décathlon-CMA CGM se termine au terme de l'année 2027. Mais l'équipe tricolore affirme sa sérénité quant à sa capacité à résister à l'offensive en préparation de l'équipe UAE Team Emirates...

A la faveur de son éclosion exceptionnelle en ce début de saison, venant confirmer le potentiel XXL qu'on lui prédit depuis plusieurs années, Paul Seixas est en train de s'imposer comme le futur rival numéro un de Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France et d'ailleurs, et ce alors qu'il n'est âgé que de 19 ans et que son plafond est encore très loin d'avoir été atteint.

« Il serait anormal que les autres équipes ne soient pas intéressées par Paul » Conscient de cette situation, l'équipe UAE Team Emirates se penche aujourd'hui de près sur la situation du jeune talent français, qui est sous contrat avec Décathlon-CMA CGM jusqu'à la fin de l'année 2027. Le média flamand Het Laatste Nieuws a ainsi révélé la semaine dernière que la formation de Pogacar avait déjà lancé des approches pour le convaincre de signer à partir de 2028. Un mouvement qui visiblement n'étonne ni n'effraie Dominique Serieys, le patron de l'équipe tricolore.