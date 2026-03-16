Pascal Praud : Un entraîneur bien connu de Ligue 1 a voulu «lui arracher la tête»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui journaliste vedette sur la chaine Cnews, Pascal Praud était auparavant dans le monde du sport. Journaliste sportif, il a également été, et on a peut-être tendance à l'oublier, dirigeant également. En effet, il s'est retrouvé président délégué du FC Nantes entre 2008 et 2010. Et à l'époque, Pascal Praud ne s'était pas fait que des amis...

Comme certains anciens journalistes sportifs, Pascal Praud a ensuite intégré l'organigramme d'un club de Ligue 1. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé au FC Nantes à officier comme président délégué. « Qu'est-ce que j'espérais en prenant ce poste ? Un changement de vie, briser la routine, des émotions aussi, pourquoi pas, et puis l'attrait de la ville de Nantes. À l'époque, je vis à Paris depuis 1986. Quand on a grandi sur les plages de La Baule, cela nous manque tout au long de notre vie et ça pèse, dans une décision », avait expliqué à L'Equipe celui qu'on retrouve désormais à l'antenne sur Cnews.

Pascal Praud confirme une annonce historique à venir sur TF1 https://t.co/1LLhDo5pN5 — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Valenciennes, c'est une équipe de pompes à vélo » Il y a d'ailleurs eu quelques moments chauds pour Pascal Praud au FC Nantes. Ça avait notamment été le cas avec Antoine Kombouaré, alors entraîneur de Valenciennes. Que s'était-il passé à cette époque ? Le quotidien sportif était revenu sur cette histoire en 2025, expliquant que tout était parti d'une discussion informelle avec des journalistes. « Oh, les gars, ça va aller, Valenciennes, c'est une équipe de pompes à vélo », aurait alors dit Pascal Praud à quelques jours d'affronter Valenciennes.