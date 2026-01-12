Les adieux déchirants de Didier Deschamps...

Amadou Diawara

Ce lundi 12 janvier, Rolland Courbis est décédé, et ce, à l'âge de 72 ans. Via un communiqué de la Fédération Française de Football, Didier Deschamps (57 ans) - le sélectionneur de l'équipe tricolore - a tenu à rendre un vibrant hommage à l'ancien joueur et entraineur de l'OM.

Rolland Courbis s'est éteint ce lundi 12 janvier. Moins de trois semaines après Jean-Louis Gasset, l'ancien joueur et entraineur de l'OM est décédé à l'âge de 72 ans. Via un communiqué de la FFF (Fédération Française de Football), Didier Deschamps a tenu à faire passer un message fort à Rolland Courbis.

«Le football français perd une personnalité attachante, chaleureuse, au caractère bien affirmé» « Avec la disparition de Rolland Courbis, le football français perd une personnalité attachante, chaleureuse, au caractère bien affirmé. Un fin connaisseur du football et de ses arcanes, mais aussi du jeu. Rolland a dirigé les meilleurs clubs français, je pense notamment à Bordeaux, Marseille, Lens ou Montpellier », a regretté Didier Deschamps, avant de poursuivre.