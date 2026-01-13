Kylian Mbappé : Son ex a déjà retrouvé l'amour ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé en voit un autre partir bien trop tôt. En un an et demi au Real Madrid, la star de l'équipe de France voit déjà un deuxième entraîneur quitter son poste. Et alors qu'Alvaro Arbeloa a été nommé lundi soir pour prendre sa place sur le banc de touche madrilène, Xabi Alonso serait pour sa part susceptible de remplacer Pep Guardiola à Manchester City.

C'est officiellement terminé. Ce lundi 12 janvier, le Real Madrid a dit stop. D'un commun accord avec Xabi Alonso qui officiait en tant qu'entraîneur depuis la fin de la saison dernière, le club merengue a mis un terme à cette collaboration jugée infructueuse. Après Carlo Ancelotti qui rejoignait la sélection brésilienne au dénouement de sa première saison en tant que joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé témoigne d'un autre départ prématuré avec Xabi Alonso.

Xabi Alonso quitte le Real Madrid Et il semblerait que Xabi Alonso ait déjà une idée précise de ce que son avenir lui réservera. Champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen en 2024, le coach espagnol pourrait retrouver la Premier League où il a défendu les couleurs de Liverpool pendant cinq saisons entre 2004 et 2009. Néanmoins, c'est un rival sportif des Reds de ces dernières années qui attendrait Alonso.

Xabi Alonso pour remplacer Pep Guardiola à Manchester City ? Journaliste du Times, Duncan Castles faisait savoir la semaine dernière par le biais du Transfers Podcast que Xabi Alonso aurait été déjà approché par Manchester City dans le cas où Pep Guardiola venait à partir avant l'expiration de son contrat le 30 juin 2027.