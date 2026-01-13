Départ du PSG : La terrible transformation pour Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au départ de Xabi Alonso du Real Madrid, Kylian Mbappé en prend pour son grade. En effet, l’attaquant merengue est visé par de multiplies accusations, certains lui reprochant d’être à l’origine de l’éviction de l’entraîneur merengue. Cela fait maintenant un moment que Mbappé subit les critiques. La faute à son départ du PSG ?

Longtemps adulé, Kylian Mbappé n’est désormais plus prophète en son pays. En effet, cela fait maintenant un moment que l’attaquant du Real Madrid est vivement critiqué en France. Sa cote de popularité a même dégringolé auprès de ses compatriotes. Et c’est ainsi que Mbappé se voit désormais reprocher le licenciement de Xabi Alonso comme entraîneur de la Casa Blanca.

« On voyait que les qualités, maintenant on ne voit plus que les défauts » Au micro de RMC, Eric Di Meco a réagi à ces multiplies critiques répétées à l’encontre de Kylian Mbappé. C’est alors qu’il a fait un lien avec son départ du PSG à l’été 2024 pour le Real Madrid, lâchant : « On voyait que les qualités, maintenant on ne voit plus que les défauts. Parce qu’il n’a pas voulu continuer à Paris ou qu’il a dit soi-disant qu’il restait mais il n'est pas resté ».