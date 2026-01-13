Kylian Mbappé : L’incroyable plan à 3 avec Ben Arfa !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au Japon, Valère Germain s’est révélé il y a quelques années dans le sud de la France. Monaco, Nice, Marseille… L’attaquant a évolué dans de prestigieux clubs avec de très grands noms. On a ainsi pu voir Valère Germain être associé à Kylian Mbappé, Hatem Ben Arfa ainsi que Radamel Falcao. Trois stars qui ont d’ailleurs particulièrement marqué le joueur formé en Principauté.

« Mbappé est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs du monde » Pour Gym Tonic, Valère Germain a raconté ses souvenirs avec Kylian Mbappé, Hatem Ben Arfa et Radamel Falcao. C’est ainsi qu’il a confié dans un premier temps : « J’ai joué avec Hatem ben Arfa, Kylian Mbappé et Radamel Falcao. Des trois c’est qui le plus fort ? Difficile la question (sourire) ! Mbappé est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs du monde donc ce serait logique de dire Kylian. Maintenant, Hatem, sur la saison à Nice, il nous a tous fait rêver ».