Kylian Mbappé : L’incroyable plan à 3 avec Ben Arfa !

Passé notamment par l’AS Monaco et l’OGC Nice, Valère Germain a eu l’occasion de côtoyer certains grands joueurs dans ces clubs. L’attaquant a ainsi pu évoluer avec Kylian Mbappé, Hatem Ben Arfa ainsi que Radamel Falcao. Trois joueurs chez qui Valère Germain aimerait bien prendre un trait particulier pour former le mélange parfait.
Aujourd’hui au Japon, Valère Germain s’est révélé il y a quelques années dans le sud de la France. Monaco, Nice, Marseille… L’attaquant a évolué dans de prestigieux clubs avec de très grands noms. On a ainsi pu voir Valère Germain être associé à Kylian Mbappé, Hatem Ben Arfa ainsi que Radamel Falcao. Trois stars qui ont d’ailleurs particulièrement marqué le joueur formé en Principauté.
« Mbappé est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs du monde »
Pour Gym Tonic, Valère Germain a raconté ses souvenirs avec Kylian Mbappé, Hatem Ben Arfa et Radamel Falcao. C’est ainsi qu’il a confié dans un premier temps : « J’ai joué avec Hatem ben Arfa, Kylian Mbappé et Radamel Falcao. Des trois c’est qui le plus fort ? Difficile la question (sourire) ! Mbappé est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs du monde donc ce serait logique de dire Kylian. Maintenant, Hatem, sur la saison à Nice, il nous a tous fait rêver ».
« Je prendrai un peu des trois »
D’ailleurs, Valère Germain se verrait bien prendre un peu des trois pour être exceptionnel sur un terrain. « Je prendrai un peu des trois. La vitesse de Kylian, le sens du but de Falcao et les chevauchées de Hatem », a-t-il expliqué. Un peu de Mbappé, un peu de Ben Arfa, un peu de Falcao, le plan à 3 serait magique…