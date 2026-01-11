Kylian Mbappé : Dernière chance avant la rupture !

Amadou Diawara

Malgré une entorse du genou gauche, annoncée le 31 décembre, Kylian Mbappé pourrait faire son grand retour ce dimanche soir. Le Real Madrid ayant rendez-vous avec le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, et ce, à Djeddah. En cas de faux pas de la Maison-Blanche, Xabi Alonso pourrait être remercié par Florentino Pérez.

Le 31 décembre 2025, le Real Madrid a publié un communiqué officiel sur Kylian Mbappé. En effet, la Maison-Blanche a annoncé que son numéro 10 souffrait d'une entorse du genou gauche.

Real Madrid - FC Barcelone : Mbappé va signer son grand retour Supposé manquer trois semaines de compétition, Kylian Mbappé pourrait signer son grand retour dès ce dimanche soir. A en croire L'Equipe, Xabi Alonso devrait convoquer son avant-centre français pour la Supercoupe d'Espagne. Le Real Madrid devant se frotter au FC Barcelone au stade Roi-Abdallah de Djeddah.