Kylian Mbappé : Dernière chance avant la rupture !

Malgré une entorse du genou gauche, annoncée le 31 décembre, Kylian Mbappé pourrait faire son grand retour ce dimanche soir. Le Real Madrid ayant rendez-vous avec le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, et ce, à Djeddah. En cas de faux pas de la Maison-Blanche, Xabi Alonso pourrait être remercié par Florentino Pérez.
Le 31 décembre 2025, le Real Madrid a publié un communiqué officiel sur Kylian Mbappé. En effet, la Maison-Blanche a annoncé que son numéro 10 souffrait d'une entorse du genou gauche.
Real Madrid - FC Barcelone : Mbappé va signer son grand retour
Supposé manquer trois semaines de compétition, Kylian Mbappé pourrait signer son grand retour dès ce dimanche soir. A en croire L'Equipe, Xabi Alonso devrait convoquer son avant-centre français pour la Supercoupe d'Espagne. Le Real Madrid devant se frotter au FC Barcelone au stade Roi-Abdallah de Djeddah.
Real-Barça : Xabi Alonso viré si...
Selon les indiscrétions de L'Equipe, Kylian Mbappé devrait décider s'il sera titulaire ou non face au Barça. Et comme l'a indiqué le média français, l'attaquant de 27 ans préférerait ne pas débuter le Clasico, et ce, pour ne pas prendre le risque de rechuter. De son côté, Xabi Alonso n'a pas le droit à l'erreur. En cas de contre-performance en finale de la Supercoupe d'Espagne, le coach du Real Madrid pourrait être évincé par Florentino Pérez. Affaire à suivre...