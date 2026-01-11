Zidane : La grosse galère avec l’Algérie !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, l'Algérie affrontait le Nigeria en quarts de finale de la CAN. L'équipe de Petkovic n'a rien pu faire face à une équipe nigériane trop forte. Pour la compétition, Luca Zidane a plutôt brillé dans les buts des Fennecs, même si ça a été une galère face à Victor Osimhen. Il faut dire que le fils de Zizou n'était pas forcément dans les meilleures conditions.

Deuxième fils de Zinédine Zidane, Luca s'est lancé dans une folle aventure avec l'Algérie. Les Fennecs cherchaient un gardien de qualité pour jouer la CAN et les regards se sont tournés vers Luca Zidane, qui évolue en deuxième division espagnole avec Grenade. Mais voilà que l'adaptation était sans doute trop courte pour espérer une parfaite entente avec ses coéquipiers.

L'Algérie éliminée, le problème avec Luca Zidane Samedi, Luca Zidane a vécu un match difficile face au Nigeria. D'abord fébrile lors de la rencontre, il a commis quelques erreurs qui ont donné l'avantage à ses adversaires. A la fin il était même proche de vouloir en découdre avec un Nigérian. « Luca Zidane m’a-t-il déçu ? C’est son quatrième match seulement. Comment pouvoir travailler correctement avec sa défense avant une grande compétition ? Cela devient difficile pour lui parce que c’est un joueur arrivant. Il n’est pas le seul » souligne Nordine Kourichi, ancien international algérien, pour Le Parisien.