Séparation avec Mbappé : Un proche de Zidane désigné coupable !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Une décision qui aura été prise d'un commun accord entre les deux parties, mais qui aurait tout de même été décidée par plusieurs motifs. L'un d'eux concernerait un proche de Zinedine Zidane à savoir le préparateur physique Antonio Pintus.

Xabi Alonso n'aura finalement pas tenu longtemps sur le banc du Real Madrid. Nommé en juin dernier pour prendre la succession de Carlo Ancelotti, le technicien espagnol a déjà quitté son poste. « Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première », a officialisé le club merengue par le biais d'un communiqué.

Le cas Pintus au cœur du départ de Xabi Alonso ? Selon la presse espagnole, plusieurs éléments expliquent cette rupture mais l'un des points centraux de cette décision concerne Antonio Pintus, préparateur physique très influent au Real Madrid, qui était présent aux côtés de Zinedine Zidane. En effet, selon MARCA, la direction madrilène aurait plusieurs fois pointé du doigt le manque de préparation physique des joueurs ce qui n'a pas convaincu Xabi Alonso de réintégrer Antonio Pintus qui était en retrait depuis l'arrivée du coach espagnol.