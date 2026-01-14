Zinedine Zidane sur TF1 : C'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 1992, après avoir fait des débuts fracassants avec l'AS Cannes, son club formateur, Zinedine Zidane s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux. Président du club à l'époque, Alain Afflelou raconte la façon dont il a découvert Zizou, c'était sur Téléfoot, l'émission phare de TF1. Et il avoue avoir été choqué.

Afflelou découvre Zidane sur Téléfoot « Je regardais Téléfoot à l’époque, et je vois un match, où il y a un garçon qui a 18 ans, et il crève l’écran. Sur une minute. J’ai l’occasion de rencontrer le Président de Cannes pour lui parler de Jean-François Daniel à Bordeaux. Il vient me voir dans les bureaux à Paris, on sympathise. A la fin, je lui dis que j’ai lu dans L’Equipe que Tapie voulait prendre Zidane. Rolland dit ‘"non, il fait chier, il fait courir le bruit" », lâche-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.