Zinedine Zidane sur TF1 : C'est le choc !

En 1992, après avoir fait des débuts fracassants avec l'AS Cannes, son club formateur, Zinedine Zidane s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux. Président du club à l'époque, Alain Afflelou raconte la façon dont il a découvert Zizou, c'était sur Téléfoot, l'émission phare de TF1. Et il avoue avoir été choqué.
Afflelou découvre Zidane sur Téléfoot
« Je regardais Téléfoot à l’époque, et je vois un match, où il y a un garçon qui a 18 ans, et il crève l’écran. Sur une minute. J’ai l’occasion de rencontrer le Président de Cannes pour lui parler de Jean-François Daniel à Bordeaux. Il vient me voir dans les bureaux à Paris, on sympathise. A la fin, je lui dis que j’ai lu dans L’Equipe que Tapie voulait prendre Zidane. Rolland dit ‘"non, il fait chier, il fait courir le bruit" », lâche-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.
« Je dis au Président qu’il parait que Tapie lui offre 8 millions. Il me dit que non, c’est une connerie. Je demande à Rolland si ça l’intéresserait, il m’a donné un coup de pied sous le table, d’un air de dire "tu rigoles, s’il m’intéresse…" Je lui dis alors que je n’ai que trois millions. Et on a traité l’opération à 3 millions ou 3.5 millions… Voilà comment Zidane s’est retrouvé à Bordeaux. On a été le chercher avec l’avion, et on a eu peur qu’on nous le détourne en route », ajoute Alain Afflelou.