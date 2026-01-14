Mbappé avec Mourinho, le coup machiavélique pour se faire virer !

Amadou Diawara

Après la finale de la Supercoupe d'Espagne, perdue contre le FC Barcelone, le Real Madrid a annoncé le départ de Xabi Alonso. Si Alvaro Arbeloa a pris la place de son compatriote espagnol sur le banc merengue, Florentino Pérez compterait le remplacer par un entraineur plus huppé. En ce sens, le président du Real Madrid aimerait rapatrier José Mourinho, qui tenterait de se faire virer par Benfica.

Arrivé le 1er juin sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a déjà pris le large. En effet, le club merengue a annoncé le départ de l'entraineur espagnol ce lundi en fin d'après-midi, soit au lendemain de la finale de la Supercoupe d'Espagne perdue face au FC Barcelone.

Le Real Madrid veut boucler le retour de Mourinho Pour combler le vide laissé par Xabi Alonso au Bernabeu, le Real Madrid a promu Alvaro Arbeloa entraineur de son équipe première. Toutefois, à en croire Foot Mercato, ce serait provisoire. En effet, Florentino Pérez souhaiterait s'attacher les services d'un technicien de plus grande renommée pour la succession de Xabi Alonso. Et à en croire Alfredo Relaño, journaliste d'AS, le président de la Maison-Blanche songerait rapatrier José Mourinho.