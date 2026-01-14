Un baiser de Zinedine Zidane, la séquence insolite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’occasion d’un match caritatif, Paul Mirabel a eu l’occasion de jouer avec… Zinedine Zidane. Forcément, l’humoriste n’oubliera pas de sitôt cette expérience. D’ailleurs, il est revenu sur ce moment aux côtés de l’ancien du Real Madrid. De quoi donner lieu à une séquence inattendue qui a provoqué un fou rire.

Retraité depuis 2006, Zinedine Zidane foule toutefois les pelouses à certaines reprises. En effet, régulièrement, l’ancien du Real Madrid participe à des matchs caritatifs, évoluant ainsi aux côtés de certaines célébrités. Calogero avait notamment raconté son calvaire vécu aux côtés de Zidane. Et voilà que l’humoriste a lui aussi eu la chance de jouer avec Zizou.

« Il embrasse bien ? » Coéquipier de Zinedine Zidane, Paul Mirabel s’en souviendra pour longtemps. Un souvenir raconté à l’occasion de son passage dans l’émission de Camille Combal sur NRJ. « J’ai joué au foot avec Zidane ? J’ai joué avec lui oui. Il sent bon ? Il sent bon, je me suis pas lavé la main depuis », a-t-il confié. C’est alors que Camille Combal lui a ensuite posé une question inattendue sur Zizou qui a provoqué l’hilarité dans le studio : « Il embrasse bien ? ».