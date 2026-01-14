Un baiser de Zinedine Zidane, la séquence insolite !

A l’occasion d’un match caritatif, Paul Mirabel a eu l’occasion de jouer avec… Zinedine Zidane. Forcément, l’humoriste n’oubliera pas de sitôt cette expérience. D’ailleurs, il est revenu sur ce moment aux côtés de l’ancien du Real Madrid. De quoi donner lieu à une séquence inattendue qui a provoqué un fou rire.
Retraité depuis 2006, Zinedine Zidane foule toutefois les pelouses à certaines reprises. En effet, régulièrement, l’ancien du Real Madrid participe à des matchs caritatifs, évoluant ainsi aux côtés de certaines célébrités. Calogero avait notamment raconté son calvaire vécu aux côtés de Zidane. Et voilà que l’humoriste a lui aussi eu la chance de jouer avec Zizou.
« Il embrasse bien ? »
Coéquipier de Zinedine Zidane, Paul Mirabel s’en souviendra pour longtemps. Un souvenir raconté à l’occasion de son passage dans l’émission de Camille Combal sur NRJ. « J’ai joué au foot avec Zidane ? J’ai joué avec lui oui. Il sent bon ? Il sent bon, je me suis pas lavé la main depuis », a-t-il confié. C’est alors que Camille Combal lui a ensuite posé une question inattendue sur Zizou qui a provoqué l’hilarité dans le studio : « Il embrasse bien ? ».
La rencontre particulière avec Mbappé
Paul Mirabel a également raconté sa rencontre particulière avec Kylian Mbappé lors de son passage à la radio. « Une star que je n'aurais jamais cru rencontrer ? J’ai un petit sketch sur ça dans le spectacle. Je dis que j'ai croisé Kylian Mbappé. J’étais trop timide et je n’arrivais pas à parler. Je n'ai pas son portable ? Non. Je ne faisais que boire de l’eau », a confié l’humoriste.