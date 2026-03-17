Kylian Mbappé avec Ester Exposito : «Elle a toujours rêvé d'avoir un footballeur comme petit ami» et les raisons risquent de faire parler

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé, mais pas vraiment pour des raisons sportives. En effet, c’est son histoire d’amour avec Ester Exposito qui a animé les rubriques people. L’attaquant du Real Madrid s’est ainsi affiché avec l’actrice espagnole, confirmant alors l’idylle entre les deux célébrités. Mais voilà que cette relation pourrait cacher quelques secrets étonnants.

De passage à Paris ces derniers jours, Kylian Mbappé n’est clairement pas passé inaperçu. Venu initialement pour faire soigner son genou, l’attaquant du Real Madrid en a profité pour passer du bon temps avec Ester Exposito. De nombreuses photos et vidéos ont circulé des deux célébrités en train de se fréquenter, de quoi confirmer alors les rumeurs de romance entre Kylian Mbappé et Ester Exposito. Forcément, après avoir pris connaissance de ce couple, chacun a apporté de nouvelles informations et certaines risquent de faire parler…

Kylian Mbappé : La décision de Didier Deschamps qui risque de faire parler https://t.co/9dT8foCqzM — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Ester voyait Kylian Mbappé en secret » A l’occasion de son passage dans l’émission Mitre Live, le journaliste espagnol Roberto Antolín a tout d’abord fait savoir à propos de Kylian Mbappé et Ester Exposito : « Ce qu’on m’a dit est terrible : la relation d’Ester Expósito avec Mbappé a commencé alors qu’elle sortait avec l’acteur Nicolás Furtado. Ester et Kylian ont commencé à se parler entre 2021 et 2023, alors qu'elle était en couple avec l'acteur. À cette époque, elle fréquentait le footballeur français, et je peux vous dire qu'ils avaient même prévu de se rencontrer. Ester voyait Kylian Mbappé en secret. Il semblerait que l'actrice ait trompé Nico Furtado avec le footballeur du Real Madrid. Je le répète, cette relation n'est pas nouvelle ».