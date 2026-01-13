«Je le savais...» : La catastrophe avec Zidane qu’il n’a pas pu empêcher

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La carrière de Zinedine Zidane a pris fin un soir de juillet 2006, avec son expulsion en finale de la Coupe du monde contre l’Italie pour son coup de tête sur Marco Materazzi. Il y a quelques années, l’ancien meneur de jeu avait expliqué qu’un homme aurait pu l’empêcher de craquer : Bixente Lizarazu.

En 2006, Zinedine Zidane a entamé la Coupe du monde en Allemagne en sachant qu’il s’agirait de sa dernière aventure comme footballeur professionnel. Jusqu’au bout, l’ancien meneur de jeu a bien cru pouvoir obtenir un deuxième titre de champion du monde avant de ranger ses crampons, mais l’Italie en a décidé autrement et la carrière de Zidane s’est terminée précipitamment avec une expulsion en prolongation pour son coup de tête sur le torse du défenseur Marco Materazzi.

« Bixente, c’est le seul qui aurait pu me contenir » Pour Zinedine Zidane, un homme aurait pu l’empêcher de craquer : Bixente Lizarazu. « Je pense que Bixente, c’est le seul qui aurait pu me contenir, avait-il déclaré en 2022 dans Téléfoot. Il aurait été important ce soir-là ». L’ex-défenseur du Bayern Munich pense effectivement que sa présence sur le terrain aurait pu être décisive.