«Je le savais...» : La catastrophe avec Zidane qu’il n’a pas pu empêcher

La carrière de Zinedine Zidane a pris fin un soir de juillet 2006, avec son expulsion en finale de la Coupe du monde contre l’Italie pour son coup de tête sur Marco Materazzi. Il y a quelques années, l’ancien meneur de jeu avait expliqué qu’un homme aurait pu l’empêcher de craquer : Bixente Lizarazu.
En 2006, Zinedine Zidane a entamé la Coupe du monde en Allemagne en sachant qu’il s’agirait de sa dernière aventure comme footballeur professionnel. Jusqu’au bout, l’ancien meneur de jeu a bien cru pouvoir obtenir un deuxième titre de champion du monde avant de ranger ses crampons, mais l’Italie en a décidé autrement et la carrière de Zidane s’est terminée précipitamment avec une expulsion en prolongation pour son coup de tête sur le torse du défenseur Marco Materazzi.
« Bixente, c’est le seul qui aurait pu me contenir »
Pour Zinedine Zidane, un homme aurait pu l’empêcher de craquer : Bixente Lizarazu. « Je pense que Bixente, c’est le seul qui aurait pu me contenir, avait-il déclaré en 2022 dans Téléfoot. Il aurait été important ce soir-là ». L’ex-défenseur du Bayern Munich pense effectivement que sa présence sur le terrain aurait pu être décisive.
« Je connaissais Zinédine par cœur »
« Avec Christophe Dugarry, nous étions le trio de Bordeaux. Je connaissais Zinédine par cœur. Je savais qu’il pouvait dégoupiller face à un adversaire provocateur. Mon travail, et celui de l'équipe, était de le protéger des autres pour qu’il puisse s’exprimer avec ses pieds. J’aurais aimé être là, face à l’Italie, pour faire en sorte d’éviter ce qu’il s’est passé », déclarait Lizarazu en 2023, interrogé par Télé-Loisirs.