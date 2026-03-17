Vente OM - «Des investisseurs» recherchés : Les dernières informations d'un journaliste

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Frank McCourt en 2016, une vente de l’Olympique de Marseille a été évoquée à des nombreuses reprises, avec notamment l’énorme polémique autour d’une implication d’un fonds d’investissement saoudien. L’homme d’affaires américain a toujours assuré n’avoir aucune intention de lâcher le club, mais la situation semble avoir évolué depuis quelques temps.

C’est un marronnier qui ressort à chaque crise. Avec le succès rencontré par le PSG, les supporters de l’OM rêvent de voir richissime nouveau propriétaire débarquer, pour mettre en place un projet ambitieux. Mais cette option a toujours été écartée par Frank McCourt, qui depuis son arrivée en 2016 a tout de même investi plus de 700M€ dans le club phocéen.

Mercato - OM : «Il ne sera plus là», le départ d'Habib Beye annoncé sur RMC ! https://t.co/PpBiPXX02G — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

McCourt prêt à ouvrir la porte de l’OM ? Avec la crise de ce début d’année 2026, les débats autour d’une vente de l’OM ont repris de plus belle. Car McCourt ne peut plus compter sur son homme de confiance Pablo Longoria et pour le moment, Medhi Benatia semble être destiné à quitter le club à la fin de la saison. Mais il faudra être particulièrement convaincant pour le pousser à vendre ! Plusieurs sources dans l’entourage de l’Américain ont en effet expliqué qu’il réclamerait pas moins de 1,2 milliard pour lâcher Marseille, acheté pour 45M€ il y a dix ans.