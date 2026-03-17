Mercato - OM : Mason Greenwood bientôt transféré, ce club prêt à l’accueillir ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vit actuellement sa deuxième saison en Ligue 1, Mason Greenwood pourrait arriver au terme de son aventure à l’OM l’été prochain. En ce sens, plusieurs clubs sont annoncés sur la piste du meilleur buteur du championnat de France et l’un d’eux se préparerait déjà à l’accueillir, au cas où son attaquant titulaire venait à partir.

Ce sera très certainement un des dossiers chauds de l’OM l’été prochain. Arrivé en 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood rempilera-t-il pour une saison de plus à Marseille ? Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ailier âgé de 24 ans pourrait être tenté par une nouvelle expérience dans un plus grand club et l’OM intéressé à l’idée de récupérer une belle somme d’argent.

Mercato - OM : Un grand attaquant va débarquer grâce à... Mason Greenwood ? https://t.co/qU1I1jAzas — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

L’OM aura 65% des droits économiques de Greenwood en cas de qualification en Ligue des champions En ce sens, Pablo Longoria avait apporté quelques précisions concernant le pourcentage qui reviendrait à Manchester United en cas de vente de Mason Greenwood. « Sur la situation contractuelle, l'OM a 60% des droits économiques du joueur, 100% des droits sportifs avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d'augmenter de 5% pour arriver à 65% », expliquait en décembre dernier celui qui était encore à ce moment-là le président de l’OM.

L’Atlético s'intéresse à Greenwood… en cas de départ d’Alvarez ? Reste à savoir où pourrait aller Mason Greenwood, alors qu’un retour en Angleterre semble très peu probable. Ce mardi, la Gazzetta dello Sport indiquait que la Juventus serait intéressée, alors que dans le même temps l’OM aurait encore un oeil sur Jonathan David (26 ans) et Edon Zhegrova (26 ans). D’après les informations du journaliste Graeme Bailey pour TEAMtalk, l’Atlético Madrid serait également sur le coup. Les Colchoneros se prépareraient à un éventuel départ de Julian Alvarez et, en ce sens, suivraient de près Mason Greenwood.