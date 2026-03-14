Mercato - PSG : Ce coéquipier de Messi va encore recaler Paris ?

Amadou Diawara

Le PSG est tombé sous le charme de cet attaquant. A tel point qu'il a tenté de boucler son transfert lors de l'été 2024. Toutefois, ce coéquipier de Lionel Messi a préféré rejoindre un autre club. Alors que le PSG songe toujours à recruter le joueur, l'un de ses dirigeants a fait passer un message clair sur son avenir.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises il y a près d'un an et demi. En effet, la star de 27 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Pour pallier le départ de son ancien numéro 7, la direction du PSG a souhaité recruté un nouvel attaquant. Dans cette optique, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a identifié le profil de Julian Alvarez, avant de tenter une approche. Mais comme l'a avoué l'actuel pensionnaire de l'Atlético de Madrid, il a recalé le PSG. « En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait », a avoué Julian Alvarez lors d'un entretien accordé à France Football au mois de novembre.

Mercato - PSG : Transfert surprise à Paris, le nom de ce crack ne vous dira rien ! https://t.co/rL3ZeR40cv — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Julian Alvarez va prolonger à l'Atlético de Madrid ? Alors que le PSG serait toujours sur ses traces, Julian Alvarez a fait une annonce qui lui a redonné espoir. En effet, le coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine a laissé planer le doute quant à son avenir à l'Atlético de Madrid. « Si je me vois à l'Atlético de Madrid la saison prochaine ? Je ne sais pas, je ne sais pas… Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais. Tu me poses une question qui sera reprise partout… Je suis heureux ici, je n’ai jamais dit du mal du club, je n’ai jamais rien dit », a confié Julian Alvarez en zone mixte ce mardi soir.