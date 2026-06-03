Ousmane Dembélé  : Thomas Tuchel veut se servir du Ballon d’or pour la Coupe du monde avec l’Angleterre 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A compter du 11 juin et pendant un peu plus d’un mois, soit jusqu’au 19 juillet, la Coupe du monde de la FIFA battra son plein sur le continent nord-américain : au Canada, aux États-Unis et au Mexique. 60 ans après la première, l’équipe nationale anglaise va-t-elle sortir victorieuse de ce Mondial ? Thomas Tuchel a bâti une sélection avec une idée collective claire pour y parvenir, s’inspirant de l’état d’esprit affiché par Ousmane Dembélé au PSG.

Ces deux dernières saisons, l’équipe du Paris Saint-Germain a été transfigurée sous Luis Enrique. Le recrutement de l’été 2024 avec les venues de Willian Pacho, Joao Neves, Désiré Doué et Matvey Safonov ont permis à l’entraîneur espagnol d’apporter les touches ultimes pour parfaire le vestiaire du club parisien et notamment tirer le meilleur d’Ousmane Dembélé. Recentré dans l’axe avec Khvicha Kvaratskhelia et Doué à ses côtés, Dembélé se met pleinement au service du collectif, le tout en étant régulièrement décisif.

«Ce sont les équipes qui gagnent des titres» Qu’il joue toute la rencontre ou soit remplacé en cours de match, Ousmane Dembélé ne s’agace pas et soutient à fond ses coéquipiers comme on a pu le voir dernièrement en finale et en demi-finale retour de Ligue des champions. Pas de plaintes ou d’esclandre au moment de son remplacement. Une unité collective qui touche l’ensemble de l’équipe de Luis Enrique. En faisant sa liste des 26 joueurs anglais sélectionnés pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), Thomas Tuchel s’est inspiré de la mentalité d’Ousmane Dembélé au PSG afin de bâtir de véritables prétendants au titre mondial en Amérique du Nord. « Tout ce que j’entends au sujet du football international concerne l’équipe et l’alchimie. Je pense qu’aujourd’hui, ce sont les équipes qui gagnent des titres. Dans le football c’est probablement une bonne nouvelle ».