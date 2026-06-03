133,2M€ : Dembélé, Kvaratskhelia... On connait le nom du joueur du PSG le plus cher sur le marché des transferts

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur d'une deuxième Ligue des Champions consécutive, le PSG peut aujourd'hui compter sur certains des meilleurs joueurs à leur poste. Forcément, la cote des Parisiens a grimpé en flèche avec ce nouveau sacre européen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la plus grande valeur marchande au sein de l'effectif de Luis Enrique serait estimée à 133,2M€ et son nom a été révélé.

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l'Observatoire du Football a publié le classement des joueurs à la plus grosse valeur marchande. Sans grande surprise, à la première place de celui-ci, tout en haut, on retrouve Lamine Yamal. Alors que le crack du FC Barcelone est valorisé à 358,1M€, son dauphin, Erling Braut Haaland est lui estimé à 227,3M€. Kylian Mbappé dont le prix est annoncé à 165,7M€ complète le podium. Pour trouver trace du premier joueur du PSG, il faut descendre un peu plus bas, à la 6ème place.

Désiré Doué, joueur du PSG le plus cher Après Michael Olise (140,5M€) et Morgan Rogers (136,8M€), respectivement quatrième et cinquième, selon le CIES, le joueur le plus cher du PSG est annoncé à 133,2M€. Et ce n'est autre que Désiré Doué qui se trouve à cette position. Malgré des joueurs comme Ousmane Dembélé ou encore Khvicha Kvaratskhelia, c'est donc l'ancien du Stade Rennais qui est aujourd'hui la plus grosse valeur marchande au sein de l'effectif de Luis Enrique. Pour rappel, en 2024, Désiré Doué avait été acheté pour 50M€. Deux ans plus tard, sa cote a complètement explosé...