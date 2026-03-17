Mercato - OM : Un joueur de l’équipe de France a réclamé son départ après avoir loupé la Coupe du monde

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après son arrivée, un joueur de l’équipe de France décidait de quitter l’OM, mécontent de son utilisation par son entraîneur qui ne le faisait pas jouer à son poste de prédilection. Selon lui, c’est ce qui l’a empêché de participer à la Coupe du monde avec les Bleus, qu’il n’aura jamais remportée au cours de sa carrière.

Si on se souvient plus de lui avec un maillot du PSG, où il a terminé sa carrière, Claude Makélélé a d’abord joué à l’OM, 20 ans avant son arrivée à Paris. Après s’être révélé sous les couleurs du FC Nantes, l’ancien milieu de terrain, passé ensuite par le Real Madrid et Chelsea, rejoignait Marseille à l’été 1997.

Mercato - OM : Un nouveau buteur annoncé pour Habib Beye et c’est «une bonne idée» https://t.co/MlYvzdGjiA — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Quand Marseille m’a appelé, j’ai été autorisé à partir » « Nantes avait commencé à vendre ses meilleurs joueurs, comme Karembeu, Nicolas Ouédec et Reynald Pedros. J’ai senti que je ne progressais plus, mais le manager ne voulait pas me laisser partir. À cette époque, Victor Fernandez, qui avait gagné la C2 avec Saragosse, me voulait. Mais moi, je ne voulais pas y aller. Mon rêve était de jouer en Italie, le meilleur championnat à cette époque. Mais ça ne s’est pas fait, alors quand Marseille m’a appelé, j’ai été autorisé à partir », expliquait Claude Makélélé au magazine Four Four Two en 2020.