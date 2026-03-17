Mercato - OM : Un joueur de l’équipe de France a réclamé son départ après avoir loupé la Coupe du monde

Un an seulement après son arrivée, un joueur de l’équipe de France décidait de quitter l’OM, mécontent de son utilisation par son entraîneur qui ne le faisait pas jouer à son poste de prédilection. Selon lui, c’est ce qui l’a empêché de participer à la Coupe du monde avec les Bleus, qu’il n’aura jamais remportée au cours de sa carrière.
Si on se souvient plus de lui avec un maillot du PSG, où il a terminé sa carrière, Claude Makélélé a d’abord joué à l’OM, 20 ans avant son arrivée à Paris. Après s’être révélé sous les couleurs du FC Nantes, l’ancien milieu de terrain, passé ensuite par le Real Madrid et Chelsea, rejoignait Marseille à l’été 1997.
« Quand Marseille m’a appelé, j’ai été autorisé à partir »
« Nantes avait commencé à vendre ses meilleurs joueurs, comme Karembeu, Nicolas Ouédec et Reynald Pedros. J’ai senti que je ne progressais plus, mais le manager ne voulait pas me laisser partir. À cette époque, Victor Fernandez, qui avait gagné la C2 avec Saragosse, me voulait. Mais moi, je ne voulais pas y aller. Mon rêve était de jouer en Italie, le meilleur championnat à cette époque. Mais ça ne s’est pas fait, alors quand Marseille m’a appelé, j’ai été autorisé à partir », expliquait Claude Makélélé au magazine Four Four Two en 2020.
« Je n’ai pas pris de plaisir et j’ai raté une place pour les 23 lors du Mondial 1998 »
Toutefois, il garde un mauvais souvenir de son expérience à l’OM : « J’ai signé 4 ans, mais cela ne s’est pas très bien passé, car le coach (Rolland Courbis) m’a fait jouer latéral droit, parmi d’autres positions. Je n’étais pas heureux, ce n’était pas mon jeu. » Pour Claude Makélélé, c’est même à cause de cela qu’il n’a pas été retenu par Aimé Jacquet pour la Coupe du monde 1998, lui qui avait pourtant participé au match amical entre l’équipe de France et la Norvège (3-3) au Vélodrome en février de la même année. « Je n’ai pas pris de plaisir et j’ai raté une place pour les 23 lors du Mondial 1998. À la fin de la saison, j’ai dit que je voulais partir. J’ai dû pousser, mais j’ai pu aller au Celta Vigo, en Espagne, où Fernandez venait d’être engagé. »