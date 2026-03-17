«Je ne sais pas si je vais le récupérer...» : La photo qui a bien fait rire Antoine Dupont sur Instagram

Axel Cornic

Lors des trois premières journées du Tournoi des 6 Nations, on s’est tous dit que le grand Antoine Dupont était déjà de retour. Toutefois, le demi de mêlée de 29 nous a surpris avec deux prestations assez décevantes contre l’Ecosse puis contre l’Angleterre, très loin de ses standards. Mais cela ne l’a pas empêché de remporter un nouveau titre et d’impressionner ses adversaires.

Après presque un an d’absence, Antoine Dupont était très attendu. Et la star du rugby français ne semble pas encore avoir récupéré, après une deuxième opération au genou droit et seulement une dizaine de match au compteur cette saison. Face à l’Ecosse lors de l’avant-dernière journée du 6 Nations 2026, les observateurs assurent qu’il a livré son pire match depuis qu’il a commencé sa carrière avec le XV de France, en 2017.

«C'est de la triche» : Un joueur du XV de France choque tout le monde ! https://t.co/iV8mjOZwN2 — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Le Tournoi délicat d’Antoine Dupont Pour ne rien arranger, cette rencontre a également été marquée par une petite polémique ! Antoine Dupont a en effet été bousculé et copieusement chambré tout au long du match contre l’Ecosse, par son vis-à-vis Ben White. Des images ont même montré le Français refuser de lui serrer la main dans un premier temps, ce qui n’a pas manqué de faire parler. Dans une autre vidéo on peut tout de même voir les deux joueurs s’expliquer, avec le numéro 9 du XV de France qui n’a clairement pas apprécié le comportement de son adversaire.