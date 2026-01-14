Kylian Mbappé, la rupture qu'il paye cash

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un peu plus de six mois et puis s'en va. Xabi Alonso a quitté ses fonctions d'entraîneur du Real Madrid le lundi 12 janvier 2026 d'un commun accord d'après le communiqué publié par le club merengue. Une issue inéluctable tant la mutinerie prenait de l'ampleur au sein même de son vestiaire d'après la presse étrangère. Et ce, malgré le supposé soutien de Kylian Mbappé.

La nouvelle relation joueur - coach de Kylian Mbappé aura été encore plus expéditive que la précédente avec Carlo Ancelotti au Real Madrid. Le numéro 10 de la Casa Blanca avait partagé le quotidien du technicien italien l'espace d'une saison pleine avant que ce dernier ne décide de prendre les rênes de la sélection brésilienne. Son remplaçant ne fut autre qu'un des milieux de terrain qui avait permis au Real Madrid de décrocher la tant convoitée Decima en Ligue des champions en 2014 : Xabi Alonso.

Le vestiaire divisé pour Xabi Alonso Ayant fait les beaux jours des supporters du Bayer Leverkusen en 2023/2024 avec une épopée jusqu'en finale de la Ligue Europa perdue contre l'Atalanta (0-3) et un titre de champion du Bundesliga au terme d'une saison où son équipe avait été invaincue, Xabi Alonso a hérité des rênes de l'effectif de l'équipe première du Real Madrid en juin dernier. Cependant, la mayonnaise n'a pas vraiment pris en raison de fractures entre son staff technique et la direction sur le mercato, mais aussi au sein même de son vestiaire. D'après The Athletic, le groupe du Real Madrid aurait été divisé en deux jusqu'au départ de Xabi Alonso officialisé lundi soir.