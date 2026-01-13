Séparation avec Kylian Mbappé : La clause secrète qui inquiète !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OL a déjà réalisé un très joli coup en obtenant le prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid. Cependant, avec le changement d'entraîneur au sein du club merengue l'hypothèse que le prêt du Brésilien prenne fin dans les prochains jours. Malgré l'existence d'une clause, cela ne devrait toutefois pas bouger.

Lors de ce début de mercato d'hiver, l'OL a déjà réussi à boucler l'un des plus jolis coups du mois de janvier. En effet, les Gones ont obtenu le prêt d'Endrick sans option d'achat. Et le jeune brésilien s'est déjà distingué puisqu'il a offert la victoire aux Lyonnais contre le LOSC en Coupe de France (2-1).

Endrick, la clause qui va tout changer ? Cependant, la situation au Real Madrid suscite l'inquiétude du côté de l'OL. Et pour cause, Xabi Alonso, qui ne comptait pas du tout sur Endrick, a été remplacé par Alvaro Arbeloa, ce qui pourrait relancer la situation du jeune brésilien. D'autant plus que le Real Madrid possède une clause pour rapatrier l'ancien attaquant de Palmeiras.