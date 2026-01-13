Séparation avec Kylian Mbappé : La clause secrète qui inquiète !

Cet hiver, l'OL a déjà réalisé un très joli coup en obtenant le prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid. Cependant, avec le changement d'entraîneur au sein du club merengue l'hypothèse que le prêt du Brésilien prenne fin dans les prochains jours. Malgré l'existence d'une clause, cela ne devrait toutefois pas bouger.
Lors de ce début de mercato d'hiver, l'OL a déjà réussi à boucler l'un des plus jolis coups du mois de janvier. En effet, les Gones ont obtenu le prêt d'Endrick sans option d'achat. Et le jeune brésilien s'est déjà distingué puisqu'il a offert la victoire aux Lyonnais contre le LOSC en Coupe de France (2-1).
Endrick, la clause qui va tout changer ?
Cependant, la situation au Real Madrid suscite l'inquiétude du côté de l'OL. Et pour cause, Xabi Alonso, qui ne comptait pas du tout sur Endrick, a été remplacé par Alvaro Arbeloa, ce qui pourrait relancer la situation du jeune brésilien. D'autant plus que le Real Madrid possède une clause pour rapatrier l'ancien attaquant de Palmeiras.
«La clause n'est valable que jusqu'au 20 janvier»
Toutefois, selon les informations de Fabrizio Romano, l'OL devrait bien pouvoir compter sur Endrick jusqu'à la fin de la saison. « Le Real Madrid dispose d'une clause de révocation pour le transfert d'Endrick à l'Olympique lyonnais, mais ne prévoit pas de l'activer après le départ de Xabi Alonso. La clause n'est valable que jusqu'au 20 janvier. Le Real Madrid est très satisfait des débuts d'Endrick à l'Olympique lyonnais, tout comme le joueur après son premier but », a expliqué le journaliste italien.