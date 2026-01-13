Transfert à l’OM : Un phénomène a pris sa décision !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord a été trouvé avec l’AS Rome pour le transfert de Robinio Vaz, l’OM risque de se séparer d’un autre de ses jeunes talents en la personne de Darryl Bakola. Comme son compère, le milieu de terrain âgé de 18 ans n’a pas répondu favorablement à l’offre de prolongation du club et aurait pris la décision de partir.

À l’instar de Robinio Vaz (18 ans), qui se dirige vers l’AS Rome dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€, le tendance est aussi à un départ de Darryl Bakola. Un joueur que l’OM voulait prolonger mais, comme indiqué par L’Équipe, l’offre du club est restée sans réponse.

Bakola veut quitter l’OM Le milieu de terrain âgé de 18 ans aurait même déjà pris la décision de quitter l’OM, qui aurait fixé son prix entre 15 et 20M€. Darryl Bakola n’aurait pas apprécié que Marseille décide de le conserver plutôt que de le laisser participer à la Coupe du monde U20 et serait déçu de son utilisation. Ce qui a de quoi surprendre, Roberto De Zerbi l’ayant tout de même titularisé pour la première fois face à Newcastle (2-1), le 25 novembre dernier en Ligue des champions.