Doué : Le transfert surprise au PSG ?

Pierrick Levallet

Cousin de Désiré et Guela, Eddy Doué pourrait quitter le PSG cet hiver. Le milieu de terrain de 20 ans, intégré au groupe Espoirs du club de la capitale, aurait tapé dans l’oeil de l’Estrela Amadora au Portugal. Les dirigeants parisiens seraient prêts à accepter le départ du joueur à six mois de la fin de son contrat.

Depuis son arrivée à l’été 2024, Désiré Doué a considérablement bien évolué au PSG. Le crack de 20 ans est un véritable phénomène et est devenu au fil du temps un titulaire en puissance aux yeux de Luis Enrique. L’international français n’est toutefois pas le seul de sa famille à évoluer chez les Rouge-et-Bleu.

Le cousin de Désiré Doué sur le départ ? Son cousin Eddy Doué a en effet été intégré au groupe Espoirs du PSG. Mais il pourrait partir dès cet hiver. D’après les informations de L’Equipe, le milieu de terrain de 20 ans aurait tapé dans l’oeil de l’Estrela Amadora au Portugal. Des discussions seraient même en cours entre les deux clubs. Les dirigeants parisiens ne seraient pas opposés au départ d’Eddy Doué à six mois de la fin de son contrat.