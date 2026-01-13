C’est terminé pour Luis Enrique, la fin redoutée par le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Surpris par le Paris FC (0-1) lundi soir au Parc des Princes, le PSG est éliminé de la Coupe de France dès les 16es de finale. Une défaite historique pour Luis Enrique, qui perd un trophée national avec le club de la capitale pour la première fois depuis sa nomination à l’été 2023.

Lundi soir, le Paris FC a réalisé un exploit sur la pelouse du Parc des Princes en éliminant le PSG dès les 16es de finale de la Coupe de France. En manque de réussite offensivement, avec 25 tirs sans parvenir à trouver la faille, la bande à Luis Enrique a été surprise par son voisin parisien, vainqueur sur un but de Jonathan Ikoné. Un revers historique.

Le PSG perd un titre national, fin de série pour Luis Enrique Et pour cause, c’est la première fois depuis son arrivée au PSG à l’été 2023 que Luis Enrique laisse échapper un trophée national. Vainqueur à deux reprises de la Ligue 1 et de la Coupe de France, l’entraîneur espagnol avait également réalisé un sans faute au Trophée des champions avec trois victoires, dont la dernière face à l’OM le 8 janvier dernier.