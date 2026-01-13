C’est terminé pour Luis Enrique, la fin redoutée par le PSG !

Surpris par le Paris FC (0-1) lundi soir au Parc des Princes, le PSG est éliminé de la Coupe de France dès les 16es de finale. Une défaite historique pour Luis Enrique, qui perd un trophée national avec le club de la capitale pour la première fois depuis sa nomination à l’été 2023.
Lundi soir, le Paris FC a réalisé un exploit sur la pelouse du Parc des Princes en éliminant le PSG dès les 16es de finale de la Coupe de France. En manque de réussite offensivement, avec 25 tirs sans parvenir à trouver la faille, la bande à Luis Enrique a été surprise par son voisin parisien, vainqueur sur un but de Jonathan Ikoné. Un revers historique.
Le PSG perd un titre national, fin de série pour Luis Enrique
Et pour cause, c’est la première fois depuis son arrivée au PSG à l’été 2023 que Luis Enrique laisse échapper un trophée national. Vainqueur à deux reprises de la Ligue 1 et de la Coupe de France, l’entraîneur espagnol avait également réalisé un sans faute au Trophée des champions avec trois victoires, dont la dernière face à l’OM le 8 janvier dernier.
« C’est injuste mais il faut l’accepter »
« C’était un match très compliqué, mais on a très bien joué, a analysé Luis Enrique après la rencontre, rapporté par Le Parisien. On a bien fait le boulot, on a dominé le match. Dans le foot, il faut marquer des buts, ils en ont marqué un, pas nous. C’est comme ça le football. Je suis heureux du collectif et des individualités. C’est injuste mais il faut l’accepter. Je souhaite le meilleur au PFC, mais je suis content de ce que j’ai vu. »