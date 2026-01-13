PSG : Luis Enrique annonce la fin !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le PSG a été battu par le PFC en 16ème de finale de la Coupe de France. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Luis Enrique a analysé la partie. Alors que son équipe s'est procurée un nombre incalculable d'occasions de but, le coach du PSG a regretté cette élimination aussi précoce.

Pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France, le PSG a reçu le PFC ce lundi soir au Parc des Princes. Contre toute attente, la bande à Ousmane Dembélé s'est inclinée contre l'équipe emmenée par Stéphane Gilli, et ce, par le plus petit des scores (1-0).

«Il faut accepter cette défaite» Interrogé au micro de BeIN SPORTS après l'élimination du PSG en Coupe de France, Luis Enrique a fait part de son immense déception. « Je ne parle jamais avec les joueurs après le match. Quand on gagne ou quand on perd, ce n’est pas le moment d’analyser le match. Mais c’est très facile de le faire : on a créé beaucoup d’occasions, on a mérité de gagner. Mais pour gagner dans le foot, il faut marquer des buts. Ce n’est pas le cas et il faut accepter cette défaite », a regretté le coach parisien, avant d'en rajouter une couche.