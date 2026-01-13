Ousmane Dembélé : Son annonce va mettre le feu au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a raflé en seulement un an sept trophées. De quoi faire le bonheur de ses supporters, notamment en raison de la victoire finale tant attendue en Ligue des champions effectuée avec brio contre l'Inter le 31 mai dernier (5-0). Grand artisan des succès parisiens, Ousmane Dembélé a fait une grosse promesse à l'étranger.

Ousmane Dembélé est au cœur des spéculations au sujet de son avenir puisque les discussions pour la prolongation de son contrat ne cessent de faire parler. Foot Mercato faisait écho vendredi dernier du refus du Ballon d'or 2025 d'accepter l'offre parisienne avec un salaire annuel de 30M€. De passage en conférence de presse dimanche, Luis Enrique a dénoncé les fake news qui circulent autour du PSG dans les médias.

«Nous allons essayer de faire la même chose en 2026» Quoi qu'il en soit, le numéro 10 du PSG est bien focalisé sur les objectifs collectifs du club champion d'Europe. En interview avec CNN, Ousmane Dembélé n'a pas manqué de souligner que le plan d'action du Paris Saint-Germain était clair et identique à celui de l'exercice précédent couronné de succès. « Comme l'entraîneur nous l'a répété, c'est en formant une équipe que nous pouvons remporter tous ces trophées, et c'est ce que nous avons fait, en particulier en 2025, et nous allons essayer de faire la même chose en 2026 ».