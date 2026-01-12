PSG : Un Ballon d’Or veut signer, il révèle tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si au cours de son histoire, le PSG a pu compter plusieurs Ballon d’Or au sein de son effectif, le club de la capitale aurait pu en connaître un autre en 2018. Juste après avoir quitté le Real Madrid, Cristiano Ronaldo s’est engagé en faveur de la Juventus, mais aurait pu rejoindre Paris selon son ancien coéquipier Patrice Evra.

Le PSG a connu son lot de grandes vedettes au sein de son effectif. De Zlatan Ibrahimovic à Lionel Messi, en passant par Neymar et Kylian Mbappé, le club de la capitale a pendant longtemps misé sur des stars afin de toucher la gloire. Si depuis, le projet du PSG a bien changé, Cristiano Ronaldo lui, n’est pas passé loin de signer à Paris.

CR7 pas loin du PSG En 2018, le Portugais créé un séisme dans le football européen en décidant de quitter le Real Madrid pour la Juventus. Mais en parallèle du club italien, Cristiano Ronaldo a envisagé plusieurs options, dont celle du PSG selon son ancien coéquipier Patrice Evra. « T’aurais eu un Cristiano Ronaldo à Paris, fais-moi confiance, il s’adapte. Il était intéressé », a confié l’ancien latéral français lors de l’émission Rothen S’enflamme.