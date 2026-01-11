Un buteur a signé au PSG : Le transfert qui régale Luis Enrique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De nouveau décisif jeudi lors du Trophée des champions remporté face à l’OM en sortant du banc, Gonçalo Ramos fait le bonheur de Luis Enrique. Conscient qu’il souhaite jouer plus, l’entraîneur du PSG s’est tout de même dit très heureux d’avoir un joueur comme l’attaquant âgé de 24 ans, arrivé à l’été 2023 contre 80M€.

Après l’avoir déjà encensé jeudi soir, au sortir du Trophée des champions remporté contre l’OM (2-2, 4-1 aux t.a.b.), Luis Enrique a de nouveau dit tout le bien qu’il pensait de Gonçalo Ramos ce dimanche en conférence de presse. À la veille d’affronter le Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France, l’entraîneur du PSG a été interrogé sur comment il arrivait à garder l’international portugais (22 sélections, 10 buts) motivé malgré son faible temps de jeu.

« Il est un vrai exemple de ce que doit être un joueur professionnel » « Quand tu signes un contrat avec un grand club comme le PSG, tu ne sais pas combien de minutes tu vas jouer. Quand tu signes le contrat, il faut savoir que ta responsabilité est d’être prêt pour aider ton équipe et représenter le club. C’est ce que font Gonçalo Ramos et beaucoup de joueurs dans l’équipe », a répondu Luis Enrique.