Neymar : Sa tromperie au PSG

Grâce à la saison XXL du PSG lors de l'exercice précédent, Vitinha a été, de par les votes des journalistes au Ballon d'or, élu meilleur joueur à son poste. Néanmoins, bien qu'il l'ait côtoyé l'espace d'un an au PSG, Neymar n'est visiblement pas du tout d'accord avec cet avis. Explications.
Pendant quatre ans, Neymar a porté le maillot du FC Barcelone avant de filer au Paris Saint-Germain où il a passé six saisons, faisant du club de la capitale l'endroit où il a effectué la plus grosse partie de sa carrière exceptionnelle. Sur la fin de son aventure au PSG, la star brésilienne a croisé Vitinha sur sa route qui fut recruté pour 40M€ un an avant son départ pour l'Arabie saoudite.
Troisième du Ballon d'or 2025, Vitinha est snobé par Neymar
Au quotidien, Neymar a pu voir évoluer le troisième du classement du Ballon d'or 2025 élu meilleur milieu de terrain du monde aux Globe Soccer Awards à Dubaï à la fin de l'année dernière. Toutefois, il n'est pas ce qui se fait de mieux sur la planète football à son poste aux yeux de l'ancien numéro 10 du PSG.
«Güler ? C'est le meilleur milieu de terrain du monde»
Au détour d'une discussion avec une femme arborant le maillot de l'équipe nationale de Turquie sur ses épaules, un extrait qui a beaucoup tourné sur la toile, Neymar lui a avoué son point de vue sur la question : Arda Güler, international turc du Real Madrid, est le meilleur au monde à sa position d'après Neymar. « Arda Güler est un joueur incroyable avec beaucoup de qualités. Je pense que c'est le meilleur milieu de terrain du monde ». Güler et pas Vitinha donc, une petite tromperie signée Neymar envers son ex-coéquipier au PSG.