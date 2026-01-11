Neymar : Sa tromperie au PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Grâce à la saison XXL du PSG lors de l'exercice précédent, Vitinha a été, de par les votes des journalistes au Ballon d'or, élu meilleur joueur à son poste. Néanmoins, bien qu'il l'ait côtoyé l'espace d'un an au PSG, Neymar n'est visiblement pas du tout d'accord avec cet avis. Explications.

Pendant quatre ans, Neymar a porté le maillot du FC Barcelone avant de filer au Paris Saint-Germain où il a passé six saisons, faisant du club de la capitale l'endroit où il a effectué la plus grosse partie de sa carrière exceptionnelle. Sur la fin de son aventure au PSG, la star brésilienne a croisé Vitinha sur sa route qui fut recruté pour 40M€ un an avant son départ pour l'Arabie saoudite.

Troisième du Ballon d'or 2025, Vitinha est snobé par Neymar Au quotidien, Neymar a pu voir évoluer le troisième du classement du Ballon d'or 2025 élu meilleur milieu de terrain du monde aux Globe Soccer Awards à Dubaï à la fin de l'année dernière. Toutefois, il n'est pas ce qui se fait de mieux sur la planète football à son poste aux yeux de l'ancien numéro 10 du PSG.