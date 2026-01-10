Ousmane Dembélé : La folle fête avec un joueur de l’équipe de France !

Après une saison 2024-2025 exceptionnelle mais aussi interminable avec le PSG, Ousmane Dembélé a pu profiter d’un peu de vacances pendant l’été. Le Ballon d’Or 2025 en a alors profité pour assister au mariage de Fabian Ruiz, puis à celui de son ami Dayot Upamecano. Et comme le joueur du Bayern Munich a pu le raconter, Dembélé a su mettre l’ambiance pour fêter cet événement.
Dayot Upamecano ayant visiblement décidé de prolonger au Bayern Munich, il ne retrouvera donc pas Ousmane Dembélé au PSG. Il n’empêche que les deux joueurs se côtoient régulièrement en équipe de France. Une belle histoire pour eux qui se connaissent depuis le plus jeune âge. Forcément, en dehors des terrains, Dembélé et Upamecano sont très proches. C’est ainsi que l’été dernier, le Parisien s’est notamment rendu au mariage de son ami.
« C'est un ambianceur »
Pour France Football, Dayot Upamecano a d’ailleurs raconté cette fête avec Ousmane Dembélé. C’est ainsi que le défenseur central du Bayern Munich et de l’équipe de France a notamment fait savoir : « Ah, franchement, c'est un ambianceur. On a bien rigolé. Il était heureux pour moi »
« Des fois, il fait mal aux oreilles »
« Il a pris le micro et chanté sur des musiques ivoiriennes pendant une ou deux heures », a poursuivi Dayot Upamecano à propos d’Ousmane Dembélé, qui est visiblement un très grand chanteur en cachette. « Des fois, il fait mal aux oreilles », a-t-il pour autant précisé.