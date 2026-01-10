Ousmane Dembélé : La folle fête avec un joueur de l’équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après une saison 2024-2025 exceptionnelle mais aussi interminable avec le PSG, Ousmane Dembélé a pu profiter d’un peu de vacances pendant l’été. Le Ballon d’Or 2025 en a alors profité pour assister au mariage de Fabian Ruiz, puis à celui de son ami Dayot Upamecano. Et comme le joueur du Bayern Munich a pu le raconter, Dembélé a su mettre l’ambiance pour fêter cet événement.

Dayot Upamecano ayant visiblement décidé de prolonger au Bayern Munich, il ne retrouvera donc pas Ousmane Dembélé au PSG. Il n’empêche que les deux joueurs se côtoient régulièrement en équipe de France. Une belle histoire pour eux qui se connaissent depuis le plus jeune âge. Forcément, en dehors des terrains, Dembélé et Upamecano sont très proches. C’est ainsi que l’été dernier, le Parisien s’est notamment rendu au mariage de son ami.

« C'est un ambianceur » Pour France Football, Dayot Upamecano a d’ailleurs raconté cette fête avec Ousmane Dembélé. C’est ainsi que le défenseur central du Bayern Munich et de l’équipe de France a notamment fait savoir : « Ah, franchement, c'est un ambianceur. On a bien rigolé. Il était heureux pour moi »