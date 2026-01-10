Grosse annonce au PSG : Zidane l’a contacté !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du Real Madrid, Achraf Hakimi avait pu bénéficier à cette époque des précieux conseils de Zinedine Zidane qui avait d'ailleurs appelé l'actuel latéral droit du PSG afin de le lancer en professionnel. Et il n'a pas oublié cette main tendue à l'époque par Zidane...

Aujourd'hui considéré comme le meilleur latéral droit du monde grâce à ses performances XXL avec le PSG, Achraf Hakimi (27 ans) avait fait son apprentissage du plus haut niveau aux côtés d'un monument au sein du Real Madrid : Zinedine Zidane. Le coach français était à cette époque sur le banc du club merengue, et c'est d'ailleurs lui qui avait contacté Hakimi à l'époque pour lui offrir ses premières minutes en pro. Et la star du PSG ne l'a pas oublié...

« Il m’a invité en équipe première et m’a fait jouer » Interrogé dans l'émission Clique sur Canal + en septembre dernier, Achraf Hakimi rendait un vibrant hommage à Zinedine Zidane qui l'avait contacté pour le faire venir en équipe première du Real Madrid : « Ce qu’il m’a apporté ? Il m’a accordé sa confiance, j’étais en équipe réserve avec le Castilla, j’avais 17/18 ans, il m’a invité en équipe première et m’a fait jouer. Je le remercie, ce n’est pas n’importe quel entraîneur qui ferait ça, je lui en serai éternellement reconnaissant car c’est l’un des premiers à m’avoir donné ma chance de jouer en pro. J’ai beaucoup appris de lui, sur sa relation avec les joueurs, la façon dont il communique… », expliquait le numéro 2 du PSG.