PSG : Offre légendaire du Qatar, il va dire oui !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Luis Enrique se sent bien à Paris où il est pleinement impliqué dans le projet. Complètement satisfait de son entraîneur, QSI se verrait bien lui offrir un contrat à vie d’après la presse espagnole. L’Asturien lui, ne serait pas opposé à l’idée de continuer sur le banc parisien.

Le PSG sort d’une saison 2024-2025 légendaire. Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement fait basculer le destin du club parisien, qui avant lui, disposait d’un sérieux plafond de verre en Ligue des Champions.

Un contrat à vie pour Luis Enrique ? Faisant désormais partie de la légende du PSG, Luis Enrique a entamé sa troisième saison sur le banc parisien, avec toujours autant de détermination. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien du Barça pourrait prochainement recevoir une offre légendaire et inédite de la part de QSI. AS révélait en décembre que le Qatar aimerait faire signer un contrat à vie au coach de 55 ans.