PSG : Offre légendaire du Qatar, il va dire oui !

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Luis Enrique se sent bien à Paris où il est pleinement impliqué dans le projet. Complètement satisfait de son entraîneur, QSI se verrait bien lui offrir un contrat à vie d’après la presse espagnole. L’Asturien lui, ne serait pas opposé à l’idée de continuer sur le banc parisien.
Le PSG sort d’une saison 2024-2025 légendaire. Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement fait basculer le destin du club parisien, qui avant lui, disposait d’un sérieux plafond de verre en Ligue des Champions.
Un contrat à vie pour Luis Enrique ?
Faisant désormais partie de la légende du PSG, Luis Enrique a entamé sa troisième saison sur le banc parisien, avec toujours autant de détermination. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien du Barça pourrait prochainement recevoir une offre légendaire et inédite de la part de QSI. AS révélait en décembre que le Qatar aimerait faire signer un contrat à vie au coach de 55 ans.
« Ils veulent continuer ensemble »
S’il n’est jamais resté très longtemps au service d’un même club, Luis Enrique serait plutôt enclin à prolonger l’aventure avec le PSG à en croire les dernières révélations du journaliste Fabrizio Romano. « Nous verrons quels transferts ils réaliseront cet été, mais pour l'instant, tout va bien et ils veulent continuer ensemble. Toutes les parties sont très satisfaites et il n'y a aucun problème ! », a confié ce dernier pour DAZN.