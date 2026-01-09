PSG : Départ de Luis Enrique, c’est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers jours, certaines rumeurs évoquant un potentiel départ du PSG pour Luis Enrique ont circulé. Rapidement, dirigeant Luis Campos a tenu à démentir, criant à la fake news. Cette rupture entre l’Espagnol et le club parisien a de nouveau été démentie, confirmant qu’il s’agissait là que de bruits de couloir.

Une révolution au PSG ? Arrivé sur le banc du club parisien en juillet 2023, Luis Enrique pourrait-il prochainement faire ses adieux ? Au cours des derniers jours, certains médias ont annoncé que le technicien espagnol avait refusé une offre de prolongation formulée par la direction parisienne.

Luis Enrique sur le départ ? Surtout, ces rumeurs avançaient que cette saison 2025-2026 pourrait être la dernière de Luis Enrique avec le PSG. Cependant, l’Asturien est sous contrat jusqu’en juin 2027 à Paris. De plus, Luis Campos en personne n’a pas tardé à se saisir de l’affaire afin de démentir. Sur ses propres réseaux sociaux, le dirigeant portugais a annoncé : « 100 % fake news ».