PSG - OM : Une terrible injustice est dénoncée !

Ce jeudi soir, l’OM s’est incliné face au PSG à l’occasion du Trophée des Champions. Défaits aux tirs au but, les Marseillais ont pourtant affiché un beau visage face à leur ennemi parisien. Roberto De Zerbi lui n’en démord pas, son équipe méritait beaucoup mieux sur cette rencontre frustrante.

Le PSG a obtenu un nouveau trophée ce jeudi soir. Mené, le club parisien a finalement égalisé en toute fin de match face à l’OM (2-2), avant de s’imposer lors de la séance de tirs au but. Malgré une belle seconde période, le club phocéen s’est fait tragiquement punir, au grand dam de Roberto De Zerbi.

« J’ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire » « La première chose que j’ai dite à mon équipe, c’est que je n’ai jamais pleuré après avoir perdu. Et aujourd’hui, bah j’ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire parce qu’on se préparait d’une certaine manière », a ainsi confié le coach italien en conférence de presse d’après-match.