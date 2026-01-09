Surprise à l'OM : De Zerbi annonce sa première recrue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, l'OM a connu une défaite frustrante aux tirs-au-but face au PSG à l'occasion du Trophée des champions. Cependant, les Marseillais peuvent se réjouir du retour de plusieurs joueurs dont Amine Gouiri que Roberto De Zerbi présente comme sa première recrue.

Malgré la défaite contre le PSG lors du Trophée des champions jeudi soir, l'OM peut se satisfaire du contenu de son match, mais également du retour de certains cadres. En effet, Amine Gouiri était notamment titulaire à la pointe de l'attaque marseillaise et a livré une prestation convaincante. A tel point que pour Roberto De Zerbi, l'Algérien est le premier renfort de l'OM cet hiver après avoir été absent durant trois mois.

Gouiri, premier renfort de l'OM ! « Bien sûr. Il a très bien joué. Il n’est pas encore à 100% en termes de condition physique mais c’est un joueur important pour nous. Pierre-Emerick Aubameyang est un champion. Mais il a certaines caractéristiques. Beaucoup d’équipes sont en 1 contre 1 », confie-t-il en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.