Transfert à 40M€, le PSG prépare une grande annonce !

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup pendant la seconde partie du mercato estival de 2024. Willian Pacho a débarqué contre 40M€ avant de faire le bonheur du staff de Luis Enrique et des supporters parisiens. Si bien qu'une prolongation de son contrat aurait déjà été convenue. Pas encore officialisée, elle a été confirmée à l'antenne.
Pendant la première quinzaine d'août 2024, en pleine période des Jeux Olympiques de Paris, un international équatorien du nom de Willian Pacho déposait ses valises. Méconnu du grand public, le défenseur central faisait l'objet d'un transfert de 40M€ sans bonus comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité à l'époque. Rien que ça.
«On peut le signer ici, Pacho a prolongé»
Cependant, les performances de Willian Pacho la saison dernière ont notamment permis au PSG de tout rafler en 2025 hormis la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs. De quoi lui valoir une revalorisation de son salaire qui figurait dans la moyenne basse du vestiaire du club de la capitale ces dernières semaines. Un accord a été trouvé pour un nouveau bail le liant au PSG jusqu'en 2030. Sur les ondes d'Ici Paris, Benjamin Quarez a confirmé la tendance cette semaine. « En coulisses, c'est un dossier qui a été bien réglé et la prolongation de contrat est déjà actée. On peut le signer ici, Pacho a prolongé ».
«Il fallait remettre son salaire aux standards du club»
Par l'intermédiaire de l'émission La Tribune de la radio, le journaliste du Parisien a expliqué les raisons de cette prolongation de contrat précoce contrairement à la traditionnelle attente de la troisième saison du bail tant appréciée par Luis Campos. « C'est quand même une bonne nouvelle. Ils n'ont pas traîné, il fallait remettre son salaire aux standards du club parce que ce n'était pas le cas et ils ont pris les choses en main très rapidement ».