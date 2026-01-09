Transfert à 40M€, le PSG prépare une grande annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup pendant la seconde partie du mercato estival de 2024. Willian Pacho a débarqué contre 40M€ avant de faire le bonheur du staff de Luis Enrique et des supporters parisiens. Si bien qu'une prolongation de son contrat aurait déjà été convenue. Pas encore officialisée, elle a été confirmée à l'antenne.

Pendant la première quinzaine d'août 2024, en pleine période des Jeux Olympiques de Paris, un international équatorien du nom de Willian Pacho déposait ses valises. Méconnu du grand public, le défenseur central faisait l'objet d'un transfert de 40M€ sans bonus comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité à l'époque. Rien que ça.

«On peut le signer ici, Pacho a prolongé» Cependant, les performances de Willian Pacho la saison dernière ont notamment permis au PSG de tout rafler en 2025 hormis la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs. De quoi lui valoir une revalorisation de son salaire qui figurait dans la moyenne basse du vestiaire du club de la capitale ces dernières semaines. Un accord a été trouvé pour un nouveau bail le liant au PSG jusqu'en 2030. Sur les ondes d'Ici Paris, Benjamin Quarez a confirmé la tendance cette semaine. « En coulisses, c'est un dossier qui a été bien réglé et la prolongation de contrat est déjà actée. On peut le signer ici, Pacho a prolongé ».