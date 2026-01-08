Départ d'un gros nom : Coup de tonnerre au PSG ?

Alexis Brunet

Pas forcément titulaire au PSG, Bradley Barcola pourrait s’en aller l’été prochain. Le Français ne serait pas fermé à l’idée d’un départ et plusieurs clubs anglais seraient en contact avec son entourage. De son côté, le champion de France affirme n’avoir reçu aucune offre pour son attaquant, avec qui il discute toutefois d’une prolongation de contrat.

L’année dernière, Bradley Barcola s’est pleinement imposé comme un joueur majeur au PSG. L’attaquant a brillé en inscrivant 21 buts et en délivrant 21 passes décisives, mais cette saison il a beaucoup plus de mal à se montrer à son avantage. De là à penser à un départ ?

Le PSG a fait une offre à Barcola Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG compte toujours sur Bradley Barcola et il lui a d’ailleurs envoyé une offre de prolongation. Le clan de l’attaquant français n’a pas encore répondu à la proposition parisienne et cela n’a pas échappé à certaines formations anglaises. En effet, Liverpool et Arsenal voudraient notamment attirer le joueur de 23 ans.