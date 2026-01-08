Mercato. Le coup de pression pour l'empêcher de signer à l'OM !

Alexis Brunet

Malgré des moyens réduits, Angers réalise pour le moment une bonne saison et se classe à la dixième place en Ligue 1. Certains joueurs du SCO pourraient toutefois s’en aller cet hiver, à l’image d’Himad Abdelli qui serait d’ailleurs d’accord avec l’OM. Ce jeudi en conférence de presse, l’entraîneur angevin Alexandre Dujeux a lui affirmé qu’il voulait que son milieu de terrain reste au moins jusqu’à la fin de la saison.

Himad Abdelli à Angers, c’est peut-être de l’histoire ancienne. Le milieu de terrain qui dispute actuellement la CAN avec l’Algérie est annoncé par plusieurs sources très proche de l’OM, avec qui il aurait d’ailleurs un accord. Le joueur de 26 ans doit maintenant trancher s’il veut s’en aller du SCO dès cet hiver ou attendre l’été prochain, lorsqu’il sera libre de tout contrat.

« C’est une très mauvaise nouvelle pour nous » Présent en conférence de presse ce jeudi, Alexandre Dujeux, le coach d’Angers, a abordé le sujet Himad Abdelli. L’entraîneur angevin s’est dit surpris d’un potentiel départ de son milieu de terrain à l’OM dès cet hiver, car il s’attendait à le perdre, mais seulement à la fin de la saison : « Le départ de Sidiki Chérif est plutôt prévu, ce qui ne veut pas dire que ça va se faire à 100 %. Mais Himad, je suis plus surpris, parce qu’on sentait vraiment une idée chez lui d’aller en fin de contrat pour faire une bonne saison, pour avoir le choix aussi au mois de juin prochain. Je m’étais plus ou moins préparé à perdre un attaquant. Si on doit perdre un milieu de terrain supplémentaire, c’est une très mauvaise nouvelle pour nous. »